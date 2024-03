Τουρκία: Ζητεί από τις ΗΠΑ την έκδοση 16χρονου και της μητέρας του – Διέφυγαν έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο

Την έκδοση ενός εφήβου και της μητέρας του, οι οποίοι διέφυγαν στις ΗΠΑ έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο στην Κωνσταντινούπολη, ζήτησε η Τουρκία.

Ο 16χρονος, ο οποίος δεν διέθετε άδεια οδήγησης, ταυτοποιήθηκε από τις τουρκικές αρχές, σύμφωνα με το Reuters.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε την 1η Μαρτίου στο βόρειο τμήμα της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με ορισμένα τουρκικά μέσα, ο 16χρονος διαθέτει διπλή υπηκοότητα, τουρκική και αμερικανική, κάτι που πάντως δεν έχουν επιβεβαιώσει οι τουρκικές αρχές.

Ο έφηβος, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση θανάτου από αμέλεια, όπως και η μητέρα του, η οποία διώκεται για βοήθεια σε εγκληματία, ταξίδεψαν αεροπορικώς πρώτα στην Αίγυπτο και εν συνεχεία στις ΗΠΑ μετά το δυστύχημα, δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς.

