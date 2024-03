Κύπρος: Αναχώρησε το πλοίο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα

Το πλοίο της ισπανικής ΜΚΟ που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Λωρίδα της Γάζας, απέπλευσε σήμερα από τη Λάρνακα της Κύπρου. Το πλοίο, που μεταφέρει περίπου 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και άλλα προϊόντα, αναχώρησε από το λιμάνι της κυπριακής πόλης περίπου στις 8:50, δήλωσε η Λάουρα Λανούτσα, εκπρόσωπος της Open Arms.

Την αποστολή χρηματοδοτούν κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οργανώνεται από την ΜΚΟ του Αμερικανοϊσπανού σεφ Χοσέ Άντρες World Central Kitchen (WCK), ενώ η ισπανική ΜΚΟ Proactiva Open Arms προσέφερε το πλοίο.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια θαλάσσια λεωφόρο πλοίων και φορτηγίδων γεμάτων με εκατομμύρια γεύματα τα οποία θα κατευθύνονται χωρίς διακοπή προς τη Γάζα», δήλωσαν ο Αντρές και η Έριν Γκορ της οργάνωσης WCK, σε ανακοίνωσή τους.

Οι ΜΚΟ σκοπεύουν να μεταφέρουν τη βοήθεια απευθείας στη Γάζα, η οποία έχει αποκλειστεί μετά την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ και την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Καθώς στη Γάζα δεν υπάρχει λιμάνι, η WCK επεσήμανε ότι δημιουργεί μια προβλήτα χρησιμοποιώντας υλικά από τα κατεστραμμένα κτίρια του θύλακα. Πρόσθεσε εξάλλου ότι έχει συγκεντρώσει ακόμη 500 τόνους βοήθειας στην Κύπρο, την οποία επίσης σκοπεύει να μεταφέρει στη Γάζα.

Σε δηλώσεις του χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία «βρίσκεται σε διαρκή επαφή με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους με στόχο την επίτευξη μιας αξιόπιστης διόδου για απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας».

