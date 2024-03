Όσκαρ 2024: Τι σήμαινε η κόκκινη καρφίτσα που φορούσαν οι σταρ του Χόλιγουντ στο πέτο

Πολλοί σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκαν στη χθεσινή λαμπερή βραδιά των Όσκαρ, με μια κόκκινη καρφίτσα στο πέτο.

Επρόκειτο για τις κόκκινες καρφίτσες Artists4Ceasefire. Καλλιτέχνες δηλαδή ζητούν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Η οργάνωση περιλαμβάνει στελέχη της βιομηχανίας του θεάματος που υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς τον πρόεδρο Μπάιντεν με την οποία τον καλούσαν να ζητήσει άμεση αποκλιμάκωση και κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Ο ηθοποιός του Poor Things Ραμί Γιουσέφ, ένας από τους παρουσιαστές των Όσκαρ το βράδυ της Κυριακής, έφτασε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα ολόμαυρο σύνολο με μια κόκκινη καρφίτσα καρφιτσωμένη στο πέτο του.

«Ζητάμε άμεση, μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ζητάμε ειρήνη και διαρκή δικαιοσύνη για το λαό της Παλαιστίνης. Είναι ένα παγκόσμιο μήνυμα, ‘Ας σταματήσουμε να σκοτώνουμε παιδιά’. Ας μην πάρουμε μέρος σε άλλο πόλεμο», δήλωσε στο κόκκινο χαλί.

Ομοίως η Billie Eilish και ο Finneas O’Connell, που κέρδισαν για Όσκαρ τραγούδι τους στη Barbie What Was I Made For?, έφτασαν επίσης στο κόκκινο χαλί φορώντας τις κόκκινες καρφίτσες.

Σημαντική παρέμβαση έκανε ωστόσο και ο Τζόναθαν Γκλέιζερ, σκηνοθέτης της σπουδαίας ταινίας «Ζώνη Ενδιαφέροντος». Ο Γκλέιζερ, που είναι Εβραίος, παραλαμβάνοντας το Όσκαρ καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, έκανε αναφορά στη σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς.

«Όλες μας οι επιλογές αντανακλούν στο παρόν – όχι για να πούμε, “Κοίτα τι έκαναν τότε”, αλλά “Κοίτα τι κάνουμε τώρα”. Η ταινία μας δείχνει πού οδηγεί η απώλεια της ανθρωπιάς στη χειρότερή της μορφή. Διαμόρφωσε όλο το παρελθόν και το παρόν μας».

Ο Γκλέιζερ, δήλωσε ότι απορρίπτει «την καπήλευση του εβραϊσμού και του Ολοκαυτώματος από μια κατοχή, η οποία έχει οδηγήσει σε συγκρούσεις τόσους πολλούς αθώους ανθρώπους. Στεκόμαστε εδώ ως Εβραίοι που αρνούμαστε την καπήλευση του Ολοκαυτώματος».

Συνέχισε: «Είτε πρόκειται για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ είτε για τη συνεχιζόμενη επίθεση στη Γάζα, όλα τα θύματα αυτής της απώλειας ανθρωπιάς. Πώς αντιστεκόμαστε σε αυτό;».

Η ταινία Zone of Interest, στην οποία πρωταγωνιστούν η Sandra Hüller και ο Christian Friedel, ήταν υποψήφια για πέντε Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και καλύτερης ταινίας.

Με πληροφορίες από BBC, New York Times

Διαβάστε για την απονομή