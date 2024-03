Ασπίδες: Το Γαλλικό αντιτορπιλικό κατέρριψε 4 drones των Χούθι

Σε συνέχεια της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» -κατά των επιθέσεων των Χούθι- στην Ερυθρά Θάλασσα, στις 9 Μαρτίου 2024, μεταξύ 04:00 και 07:00 (ώρα Τζιμπουτί), ένα αεροσκάφος της EUNAVFOR

ASPIDES γαλλικό αντιτορπιλικό εντόπισε 4 UAV που πετούσαν από ελεγχόμενα εδάφη των Χούθι.

On 9 March 2024, between 0400 and 0700 (Djibouti time), an EUNAVFOR ASPIDES French destroyer shot down 4 UAVs flying an attack profile from Houthi-controlled territories and posed a direct threat to the freedom of navigation.#operationASPIDES @FFEAU_ALINDIEN @EtatMajorFR pic.twitter.com/ieg3PxmsO9

