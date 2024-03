Γάζα: 5 νεκροί και πολλοί τραυματίες από πτώση κιβωτίων με ανθρωπιστική βοήθεια

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα από την πτώση κιβωτίων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post κατά τη ρίψη βοήθειας από αμερικανικά αεροσκάφη στον παλαιστινιακό θύλακα, τα αλεξίπτωτα δεν άνοιξαν, με αποτέλεσμα τα κιβώτια να πέσουν με μεγάλη ταχύτητα και ορμή επάνω σε μία κατοικία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Σάτι, στα δυτικά της πόλης της Γάζας, όπως ανέφερε ο Μοχάμεντ Αλ Σίεχ, ο προϊστάμενος της νοσηλευτικής υπηρεσίας στο τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου Αλ Σίφα. «Όταν τα αεροπλάνα άρχισαν να ρίχνουν τη βοήθεια, εγώ και ο αδελφός μου πήγαμε με την ελπίδα να πάρουμε ένα σάκο με αλεύρι», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Μοχάμεντ αλ Γουλ, 50χρονος που ζει στον καταυλισμό. «Όμως το αλεξίπτωτο δεν άνοιξε και το κιβώτιο έπεσε σαν ρουκέτα στη στέγη ενός σπιτιού», εξήγησε.

