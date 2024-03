Βρετανία: Γόνος αριστοκρατικής οικογένειας κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της από αμέλεια

Η Βρετανίδα Κόνστανς Μάρτεν, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, η οποία κατηγορείται ότι σκότωσε το μωρό της από αμέλεια μαζί με τον σύντροφό της, ενώ διέφευγαν των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας τον Ιανουάριο του 2023, αρνήθηκε σήμερα ενώπιον ενός βρετανικού δικαστηρίου οποιαδήποτε κακοποίηση της μικρής Βικτόριας.

Η κατηγορούμενη, ηλικίας 36 ετών, κληρονόμος μιας οικογένειας που ιστορικά είναι προσκείμενη στη βασιλική οικογένεια, κατέθεσε, προς έκπληξη όλων, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου στο Ολντ Μπέιλι του Λονδίνου, υποστηρίζοντας πως δεν έθεσε ποτέ σε κίνδυνο το μωρό της, ηλικίας λίγων ημερών.

«Ο Μαρκ κι εγώ αγαπάμε τα παιδιά μας περισσότερο απ’ όλους σε ολόκληρο τον κόσμο», κατέθεσε η Κόνστανς Μάρτεν, διαβεβαιώνοντας πως το βρέφος δεν υπήρξε θύμα κακοποίησης ούτε εκτέθηκε στο κρύο, κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους και των νυκτών που πέρασε σε μια σκηνή εν μέσω του χειμώνα.

«Νιώθω ένοχη, καθώς βρισκόταν στα χέρια μου» ανέφερε εντούτοις η γυναίκα, υποστηρίζοντας πως αποκοιμήθηκε προτού βρει τη Βικτόρια νεκρή όταν ξύπνησε, γεγονός που της προκάλεσε «σοκ και έναν τεράστιο πόνο».

“I did nothing but show her love.”

The mother on trial over the death of her newborn baby girl, Constance Marten, has denied causing her daughter harm.

Marten and her partner Mark Gordon are accused of the manslaughter of their baby, while on the run.@Julian5News | #5News pic.twitter.com/qaQ72qCVvv

