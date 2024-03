Ουκρανός σύμβουλος: Δεν αποκλείεται η επίθεση στην Οδησσό να είχε στόχο τον Ζελένσκι ή τον Μητσοτάκη

Σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας δήλωσε πως δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού να είχε στόχο τις αποστολές του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ήταν πραγματικά λιγότερο από 500 μέτρα από εμάς. Τι ήταν αυτό;… Δεν μπορεί να αποκλείσεις ότι κατευθυνόταν στην αποστολή του προέδρου μου ή την αποστολή ενός ξένου φιλοξενούμενου», δήλωσε συγκεκριμένα σε συνέντευξη στο CNN Live ο Ιχόρ Ζόβκβα, υψηλόβαθμος διπλωματικός σύμβουλος, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014. Όπως είπε, «χρειάστηκαν λιγότερο από τρία λεπτά για να φθάσει ο πύραυλος στον στόχο, στο σημείο του λιμανιού της Οδησσού». Πρόσθεσε ακόμη πως «αν είχαμε επαρκή μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, αυτός ο βαλλιστικός πύραυλος θα μπορούσε να είχε αναχαιτιστεί».

Υπενθυμίζεται ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του λιμανιού της Οδησσού. Την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση ανέλαβε η Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι έπληξε μια βάση μη επανδρωμένων, τηλεχειριζόμενων πλωτών μέσων. «Αποστολή επετεύχθη. Ο στόχος χτυπήθηκε» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με Ουκρανό ανώτατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, η Ρωσία έχει εξαπολύσει πάνω από 880 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότερους από 170 πυραύλους στις υποδομές του λιμανιού της Οδησσού από πέρσι τον Ιούλιο. Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο λιμάνι από τα μέσα Ιουλίου, όταν αποχώρησε από τη συμφωνία με βάση την οποία επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των πλοίων που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σήμερα στα όσα εκτυλίχθηκαν χθες στην Οδησσό, στέλνοντας στη Μόσχα το μήνυμα πως «δεν θα φοβηθούμε» και διαβεβαιώνοντας πως η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία.

I was in Odessa yesterday with President @ZelenskyyUa when a Russian ballistic missile hit the port during our visit to the facility. I think we all have a message for the Kremlin: We shall not be intimidated. We will continue to support Ukraine for as long as it takes. #EPP2024 pic.twitter.com/yPPDQsefv9

