Ιράν: Έκρηξη σε διυλιστήριο με πολλούς νεκρούς

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο διυλιστήριο Bandar Abbas του Ιράν, όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA και αναμεταδίδoυν το Reuters και αραβικά μέσα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για «πολλούς νεκρούς». Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία της έκρηξης.

Σύμφωνα με το IRNA η κάμινος του διυλιστηρίου έπιασε φωτιά το μεσημέρι, τοπική ώρα. Δεν έχουν δοθεί άλλες πληροφορίες προς το παρόν στη δημοσιότητα.

Several people have been killed in an explosion at #Iran’s Bandar Abbas Refinery, the official IRNA news agency reports. pic.twitter.com/8tjx3g8Oml

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) March 7, 2024