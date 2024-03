Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα

Περίπου 175 πυροσβέστες με 30 πυροσβεστικά οχήματα αντιμετωπίζουν μεγάλη πυρκαγιά σε αστυνομικό τμήμα στο ανατολικό Λονδίνο.

Μεγάλη ποσότητα καπνού φαίνεται να βγαίνει από το κτίριο στην Romford Road, Forest Gate, το οποίο έχει εκκενωθεί.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερωθεί να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους και έχουν κλείσει οι δρόμοι.

30 fire engines and around 175 firefighters are now responding to the fire at a police station in Forest Gate. Please avoid the area as crews respond.

Firefighters will likely be carrying out operations into the night. https://t.co/qzYYEIzP2s pic.twitter.com/yBM2KuMBsV

— London Fire Brigade (@LondonFire) March 6, 2024