Ισραήλ: «Πράσινο» για ακόμη 3.500 κατοικίες στους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ ενέκρινε την κατασκευή συνολικά 3.476 νέων κατοικιών σε τρεις εβραϊκούς οικισμούς κοντά στην Ιερουσαλήμ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα αρκετών μέσων ενημέρωσης.

Παρότι οι εβραϊκοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε να τους επεκτείνει.

Η άδεια φέρεται να αποτελεί απάντηση σε παλαιστινιακή επίθεση που έγινε πριν από περίπου δύο εβδομάδες σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ της Ιερουσαλήμ και του εβραϊκού οικισμού Μααλέ Αντουμίν. Σύμφωνα με το παραϊατρικό προσωπικό, τουλάχιστον ένας Ισραηλινός σκοτώθηκε και αρκετοί άλλοι τραυματίσθηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, οι τρεις δράστες που σκοτώθηκαν στην επίθεση ήταν Παλαιστίνιοι.

Μετά την επίθεση, ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς έκανε έκκληση για την κατασκευή περισσοτέρων από 3.000 επιπλέον σπιτιών στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, 2.452 νέα διαμερίσματα θα κατασκευασθούν ξεχωριστά στον εβραϊκό οικισμό Μααλέ Αντουμίν.

Let's be clear: the Israeli government's only interest is to continue and perpetuate the occupation.

Instead of planning a future of peace and security for us, they are paving the way for our destruction. https://t.co/fKxz6xdWlU

— Peace Now (@peacenowisrael) March 6, 2024