Γάλλοι αγρότες τοποθέτησαν μπάλες σανό στην Αψίδα του Θριάμβου

Γάλλοι αγρότες στοίβαξαν μπάλες σανό γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου, στο Παρίσι, δείχνοντας πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, παρά τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Οι αγρότες κατέφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στο κέντρο του Παρισιού νωρίς το πρωί. Καθ’ οδόν προς το Μέγαρο των Βερσαλλιών, αποφάσισαν να κάνουν παράκαμψη μέσω της Αψίδας του Θριάμβου και απέθεσαν τα δεμάτια με άχυρο, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας. «Ανεβήκαμε σήμερα το πρωί για να καταθέσουμε στεφάνι στην Αψίδα του Θριάμβου, για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλους τους αγρότες που αυτοκτονούν», είπε ο κτηνοτρόφος Αξέλ Μασόν. «Ακόμα δεν μας ακούει το κράτος», πρόσθεσε.

«Δεν θα τα παρατήσουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πρόεδρος του συντονιστικού συμβουλίου των αγροτών (CR), Βερονίκ Λε Φλος. «Δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι πρόκειται να βοηθήσει τους αγρότες και ταυτόχρονα να υπογράφει συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου», πρόσθεσε, αναφερόμενη στις εμπορικές συμφωνίες που εγκρίθηκαν την προηγούμενη μέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη Χιλή και την Κένυα.

