Ναβάλνι: Με Φρανκ Σινάτρα, «Εξολοθρευτή» και αντιπολεμικά συνθήματα το τελευταίο «αντίο»

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «My Way» του Φρανκ Σινάτρα και μουσικής από την ταινία «Εξολοθρευτής 2», ολοκληρώθηκε η τελετή ταφής του Αλεξέι Ναβάλνι στο κοιμητήριο Μπορισκόφσκογιε της Μόσχας.

«Πίστευε ότι ήταν η καλύτερη ταινία σε ολόκληρο τον κόσμο», έγραψε η εκπρόσωπός του Ναβάλνι, Κίρα Γιάρμις, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο.

Πλήθος κόσμου συνόδευσε τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης στην τελευταία του κατοικία, παρά τον κίνδυνο συλλήψεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το πλήθος φώναξε αντιπολεμικά συνθήματα κοντά στο νεκροταφείο.

#BREAKING Crowd chants 'no to war' near Navalny burial cemetery pic.twitter.com/axWcW1vViB

— AFP News Agency (@AFP) March 1, 2024