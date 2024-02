Ρωσία: 6μηνη απαγόρευση στις εξαγωγές βενζίνης

Την επιβολή 6μηνης απαγόρευσης στην εξαγωγή βενζίνης από την Παρασκευή, 1 Μαρτίου, ανακοίνωσε επισήμως η Ρωσία.

Σύμφωνα με τη ρωσική κυβέρνηση, η απαγόρευση επιβάλλεται προκειμένου να αποτραπούν ελλείψεις, με φόντο τις εργασίες συντήρησης σε διυλιστήρια πετρελαίου.

