Αλεξέι Ναβάλνι: «Κλειστές πόρτες» από τα γραφεία κηδειών

Με κάθε τρόπο φαίνεται ότι προσπάθησαν να σαμποτάρουν την κηδεία του επικριτή του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, οι ρωσικές αρχές, ο οποίος πέθανε κάτω από ύποπτες συνθήκες.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τελικά αύριο Παρασκευή, 1η Μαρτίου.στην Μόσχα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ναβάλνι Κίρα Γιαρμίς, τα γραφεία κηδειών αρνούνταν να αναλάβουν την τελετή.

Όπως κατήγγειλε προχθές σε ανάρτησή της, «Από χθες ψάχνουμε για ένα μέρος όπου μπορούμε να οργανώσουμε μια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τον Αλεξέι. Έχουμε επικοινωνήσει με τα περισσότερα ιδιωτικά και δημόσια γραφεία κηδειών, εμπορικούς χώρους και αίθουσες τελετών.

Κάποιοι από αυτούς λένε ότι ο χώρος είναι ήδη κλεισμένος. Άλλοι αρνούνται ευθέως όταν αναφέρουμε το επώνυμο «Ναβάλνι». Ενημερωθήκαμε ότι έχειο δοθεί οδηγία στα γραφεία κηδειών να μην συνεργαστούν μαζί μας».

Since yesterday we have been looking for a place where we can organize a farewell event for Alexey. We have called most of the private and public funeral agencies, commercial venues and funeral halls.

Some of them say the place is fully booked. Some refuse when we mention the…

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 27, 2024