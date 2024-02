21χρονος βασάνισε έως θανάτου τον 15χρονο αυτιστικό αδερφό του – Καταδικάστηκε σε κάθειρξη έως 100 ετών

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ η υπόθεση του 21χρονου Νιλ Φέργκιουσον, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του στον ρόλο, που έπαιξε στον θάνατο του 15χρονου αυτιστικού αδελφού του και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 100 ετών.

Η αιτία θανάτου του 15χρονου Τίμοθι Φέργκιουσον, που ήταν αυτιστικός και είχε προβλήματα ομιλίας και κίνησης, ήταν υποσιτισμός και υποθερμία, καθώς όπως διεπίστωσαν οι αρχές η μητέρα του, Σάντα Βάντερ Αρκ, 44 ετών, και ο αδερφός του Πολ, τον είχαν υποβάλλει σε βασανιστήρια.

Ο Πολ ζήτησε την επιείκεια του δικαστηρίου, για να ακούσει τον δικαστή να λέει ότι «ήταν ακόμη χειρότερος από τη μητέρα του απέναντι στον αδερφό του» και να του ανακοινώνει την ποινή: κάθειρξη 30 έως 100 ετών.

NEW: 21-year-old Paul Ferguson sentenced to a maximum of 100 years in prison for torturing and starving his younger brother with autism.

He deserves worse.

Ferguson's younger brother Timothy died weighing just 69 pounds after being tortured.

His mother vomited during court… pic.twitter.com/zuUKoxbqgM

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 27, 2024