Χήρα Ναβάλνι στην Ευρωβουλή: Γκάνγκστερ και αρχηγός εγκληματικής συμμορίας ο Πούτιν

«Γκάνγκστερ» και «αρχηγό εγκληματικής συμμορίας» χαρακτήρισε η Γιούλια Ναβάλναγια τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι κατηγόρησε εκ νέου τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον θάνατο του συζύγου της.

«Dear Madam President, dear ladies and gentlemen.

Thank you for the opportunity to be here today.

After Putin tried to kill Alexei for the first time, we lived in southern Germany for…

