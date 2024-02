Ναβάλνι: Στη Μόσχα την Παρασκευή η κηδεία του

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου στη Μόσχα πρόκειται να τελεστεί η κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στο νεκροταφείο Μπορισόφσκογε έπειτα από αποχαιρετιστήρια τελετή σε εκκλησία στην περιοχή Μαρίινο, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, Κίρα Γιαρμίς.

Ο σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου σε φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο, ενώ επί μέρες η οικογένειά του κατήγγειλε ότι δεν την επιτρεπόταν να δει τη σορό του.

#UPDATE Russian opposition leader Alexei Navalny's funeral service will be held at a church in southern Moscow on Friday, allies of the politician said. pic.twitter.com/q2p83e42a9

— AFP News Agency (@AFP) February 28, 2024