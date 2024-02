Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στη βορειοδυτική Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 3.09 μ.μ., σήμερα Τρίτη, εντοπίζεται κοντά στο Στενό των Δαρδανελλίων.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 13 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές από τον σεισμό, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη Μπίγα, καθώς και γύρω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

❌🌊RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake (#deprem) M4.6 occurred 20 km SE of #Gelibolu (#Turkey) 6 min ago (local time 16:09:57). More info at the links provided below👇

— EMSC (@LastQuake) February 27, 2024