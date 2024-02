ΝΑΤΟ: «Πράσινο φως» και από την Ουγγαρία στην ένταξη της Σουηδίας

«Πράσινο φως» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ άναψε το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας, σήμερα Δευτέρα (26/02) το απόγευμα, επικυρώνοντας το σχετικό πρωτόκολλο.

Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την ουγγρική Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία (188 ψήφοι επί συνόλου 199 βουλευτών), δίνοντας τέλος σε σχεδόν δύο χρόνια αναμονής.

Πλέον όλα τα μέλη της Συμμαχίας έχουν ανάψει «πράσινο φως» και η σκανδιναβική χώρα είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ζήτησε -επιτέλους- από το κοινοβούλιο να επικυρώσει την προσχώρηση της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι η ένταξη της σκανδιναβικής χώρας θα ενισχύσει την ασφάλεια και της Ουγγαρίας.

Ο Όρμπαν πριν από έναν μήνα είχε πει στον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ότι υποστηρίζει την ένταξη της Στοκχόλμης στη Συμμαχία.

Η Ουγγαρία ήταν το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που δεν είχε –μέχρι σήμερα- επικυρώσει την υποψηφιότητα της Σουηδίας. Προ ολίγων εβδομάδων, η Τουρκία –η οποία επίσης εξέφρασε ενστάσεις- είχε ανάψει από την πλευρά της το «πράσινο φως».

Σε ένα πρώτο σχόλιό του, ο πρωθυπουργός της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, έκανε λόγο για «ιστορική ημέρα».

Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας εντός του ΝΑΤΟ, σημείωσε ο κ. Κρίστερσον.

Από την πλευρά του, ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, χαιρέτισε την επικύρωση από το ουγγρικό κοινοβούλιο της ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία.

«Τώρα που όλοι οι Σύμμαχοι έχουν δώσει την έγκρισή τους, η Σουηδία θα γίνει ο 32ος Σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Η ένταξη της Σουηδίας θα μας κάνει όλους πιο δυνατούς και ασφαλέστερους», σημείωσε ο κ. Στόλτενμπεργκ σε ανάρτησή του στο X.

I welcome the Hungarian parliament’s vote to ratify #Sweden’s membership in NATO. Now that all Allies have approved, Sweden will become the 32nd #NATO Ally. Sweden’s membership will make us all stronger and safer.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 26, 2024