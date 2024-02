Συνεργάτες Ναβάλνι: Δολοφονήθηκε λίγο πριν γίνει ανταλλαγή κρατουμένων

Συνεργάτες του Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο, δήλωσαν ότι, πριν τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, βρισκόταν στο «τελικό στάδιο» μια συμφωνία ανταλλαγής του με κρατούμενο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB), ο οποίος έχει τεθεί υπό κράτηση στη Γερμανία.

Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι κατηγορεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης πριν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή κρατουμένων.

