Άνδρας των ενόπλων δυνάμεων αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον

Σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Ουάσινγκτον νοσηλεύεται άνδρας των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, που αυτοπυρπολήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ.

Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, αφού μέλη της Secret Service έσβησαν τη φωτιά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής και της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

Εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας επιβεβαίωσε πως πρόκειται για εν ενεργεία μέλος της. Η αστυνομία και η Secret Service διενεργούν έρευνα για το συμβάν.

Φέρεται να φώναξε «δεν θα είμαι πια συνεργός σε γενοκτονία», διαμαρτυρόμενος για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

