ΗΠΑ: 500 νέες κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον θάνατο του Ναβάλνι

Περισσότερες από 500 νέες κυρώσεις επιβάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν επίσης νέους περιορισμούς στις εξαγωγές σε σχεδόν 100 οντότητες, επειδή παρέχουν υποστήριξη στη Ρωσία, ενώ θα αναλάβουν επίσης δράση για να μειώσουν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια, ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τα μέτρα επιδιώκεται να βρεθεί η Ρωσία αντιμέτωπη με συνέπειες για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία, καθώς και για το θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι κυρώσεις «θα εξασφαλίσουν ότι ο Πούτιν θα πληρώσει ακόμη μεγαλύτερο τίμημα για την επίθεσή του στο εξωτερικό και για την καταπίεση στη χώρα του», σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως είπε, τα μέτρα έχουν στόχο άτομα που συνδέονται με τη φυλάκιση του Ναβάλνι καθώς και με τον οικονομικό τομέα της Ρωσίας, την αμυντική βιομηχανία και τα δίκτυα προμηθειών της σε πολλές ηπείρους.

Στη δήλωσή του, η οποία δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε επιπλέον στην ανάγκη ενίσχυσης της Ουκρανίας.

