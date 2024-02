ΗΠΑ: Μαζικό μπλακ άουτ στις τηλεπικοινωνίες, εκτός λειτουργίας υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Μαζικό μπλακ άουτ σημειώθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες σε δίκτυα τηλεπικοινωνίας στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, περισσότερα από 73.000 περιστατικά αναφέρθηκαν γύρω στις 8:15 π.μ. ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το cnbcnews.

Αναλυτικά, σε αρκετές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών σημειώθηκαν διακοπές στην κινητή τηλεφωνία με χιλιάδες χρήστες να αναφέρουν διακοπές στις κύριες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των AT&T, Verizon και TMobile.

Με την AT&T, τη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, να αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα στο δίκτυό της.

Η διακοπή λειτουργίας της AT&T επηρέασε τη δυνατότητα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης καλώντας το 911, ανέφερε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, (πρώην twitter) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο.

«Είμαστε ενήμεροι για ένα ζήτημα που επηρεάζει τους πελάτες της ασύρματης AT&T από την πραγματοποίηση και τη λήψη οποιασδήποτε τηλεφωνικής κλήσης (συμπεριλαμβανομένης της κλήσης προς το 911)», ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στην πλατφόρμα.

We are aware of an issue impacting AT&T wireless customers from making and receiving any phone calls (including to 911).

We are actively engaged and monitoring this.

The San Francisco 911 center is still operational.

If you are an AT&T customer and cannot get through to 911,… pic.twitter.com/TUIEBkqmkI

— SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) February 22, 2024