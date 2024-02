Ρωσία: Ο Πούτιν πέταξε με βομβαρδιστικό που μπορεί να φέρει πυρηνικά

Πτήση διάρκειας 40 περίπου λεπτών πραγματοποίησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, με το νέο, εκσυγχρονισμένο στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-160M.

Αν και η διαδρομή της πτήσης κρατήθηκε μυστική, η απογείωση έγινε σε απευθείας μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης.

⚡ 🇷🇺 Putin boards a modernised Tu-160M strategic missile carrier, today in Kazan.

Earlier, Peskov said the presidential flight would last no more than 40 minutes and that its route is a military secret.

This is the latest model of this bomber, produced at the Kazan factory.… pic.twitter.com/tMMrlt271h

— Megatron (@Megatron_ron) February 22, 2024