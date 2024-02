Αλεξέι Ναβάλνι: Τον σκότωσαν με γροθιά στην καρδιά, λέει ακτιβιστής

Ο Αλεξέι Ναβάλνι ήταν πιθανό να δολοφονήθηκε με γροθιά στην καρδιά, μια τεχνική που κάποτε διδάσκονταν στους πράκτορες των ειδικών δυνάμεων της KGB, αφού εκτέθηκε σε συνθήκες ψύχους για αρκετές ώρες, υποστήριξε ο Vladimir Osechkin.

Ο Osechkin, ιδρυτής της ομάδας ανθρωπίνων δικαιωμάτων Gulagu.net, δήλωσε στους Times ότι οι μώλωπες που βρέθηκαν στο σώμα αντιφρονούντα Ναβάλνι συνάδουν με την τεχνική της «μιας γροθιάς», επικαλούμενος πηγή που εργάζεται στις φυλακές της Αρκτικής όπου ο Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή.

Alexei Navalny killed by 'KGB hallmark' punch to the heart, human rights campaigner claims – Evening Standard https://t.co/IcKamsMGdh

— Ian Kingsley (@authorkingsley) February 21, 2024