Ε.Ε.: Συμφωνία επί της αρχής για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Σε συμφωνία επί της αρχής για ένα 13ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία κατέληξαν οι πρέσβεις της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βελγικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., αυτό το πακέτο είναι «ένα από τα ευρύτερα που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε».

Το πακέτο κυρώσεων υποβληθεί σε γραπτή διαδικασία και θα εγκριθεί επίσημα στις 24 Φεβρουαρίου.

