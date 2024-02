Γιούλια Ναβάλναγια: To Twitter μπλόκαρε τον λογαριασμό της χήρας Ναβάλνι, η απάντηση της πλατφόρμας

«Ο λογαριασμός είναι σε αναστολή της λειτουργίας του», έγραφε ειδοποίηση στον λογαριασμό Χ της Γιούλια Ναβάλναγια, χήρας του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι.

Συγκεκριμένα, ο λογαριασμός της Ναβάλναγια στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ (πρώην Twitter) εμφανίσθηκε σήμερα μπλοκαρισμένος, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Με ανάρτηση ο λογαριασμός ασφαλείας του X ανέφερε ότι ο λογαριασμός της Γιούλια Ναβάλναγια ανεστάλη γιατί ο «μηχανισμός άμυνας της πλατφόρμας κατά της χειραγώγησης και της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας σημείωσε από λάθος ότι παραβιάζει τους κανόνες της».

Our platform's defense mechanism against manipulation and spam mistakenly flagged @yulia_navalnaya as violating our rules. We unsuspended the account as soon as we became aware of the error, and will be updating the defense.

— Safety (@Safety) February 20, 2024