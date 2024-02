ΕΕ: Με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης θα συναντηθεί η χήρα Ναβάλνι

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε ρωσική φυλακή την Παρασκευή, θα συναντηθεί με τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε στο X ότι η Ναβάλναγια θα βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ.

On Monday, I will welcome Yulia Navalnaya at the EU Foreign Affairs Council.

EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny.

