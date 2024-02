Ναβάλνι: Το μήνυμα της συζύγου του μετά τον θάνατό του

Την πρώτη της ανάρτηση μετά την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι έκανε η σύζυγός του, Γιούλια.

Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία, η Γιούλια Ναβάλναγια έγραψε «σε αγαπώ».

Η Γιούλια Ναβάλγια αύριο, Δευτέρα, θα παραβρεθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε και θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

«Τη Δευτέρα, θα καλωσορίσω τη Γιούλια Ναβάλναγια στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε.» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Πρόσθεσε, δε, ότι «οι υπουργοί της Ε.Ε. θα στείλουν ισχυρό μήνυμα υποστήριξης στους μαχητές της ελευθερίας στη Ρωσία και θα τιμήσουν τη μνήμη του Αλεξέι Ναβάλνι».

EU Ministers will send a strong message of support to freedom fighters in Russia and honour the memory of Alexi @navalny .

Ο 47χρονος Ναβάλνι, πρώην δικηγόρος, πέθανε την Παρασκευή σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική, όπως έγινε γνωστό από τις σωφρονιστικές αρχές.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν ακόμη τα αίτια τα θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι τη στιγμή που πληροφορίες της Novaya Gazeta Europe αναφέρουν ότι η σορός του βρίσκεται στο περιφερειακό νοσοκομείο της πόλης Σάλεκχαρντ.

Κατά την ανεξάρτητη ρωσική εφημερίδα Novaya Gazeta Europe –η οποία εκδίδεται στη Λετονία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία- μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιεί νεκροψία– νεκροτομή στη σορό του Ναβάλνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 47 ετών την Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, μετά τον θάνατό του την Παρασκευή, η σορός του Ναβάλνι αρχικά μεταφέρθηκε στην πόλη Λαμπιτνάνγκι, 36 χιλιόμετρα μακριά από τη φυλακή στην οποία κρατείτο. Ωστόσο, βάσει πηγών που επικαλείται η Novaya Gazeta Europe, η σορός μεταφέρθηκε την ίδια ημέρα στο περιφερειακό νοσοκομείο της πόλης Σάλεκχαρντ.

❗ A paramedic source told Novaya Europe that he’d been informed Navalny’s body showed signs of bruising, and although the bruises did not appear to have been from beatings, Navalny must have still been alive for bruising to appear.

🔗: https://t.co/MmwmqwjHmr pic.twitter.com/IX7xkIoent

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) February 18, 2024