Μακελειό στην παρέλαση του Super Bowl στο Κάνσας: Η στιγμή που το πλήθος συλλαμβάνει έναν εκ των δραστών (βίντεο)

Σοκαρισμένο παραμένει το Κάνσας, καθώς η χθεσινή γιορτή μετατράπηκε σε τραγωδία. Μία γυναίκα έπεσε νεκρή και ακόμη 21 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων και παιδιά – τραυματίστηκαν την Τετάρτη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ δυτικά του σταθμού Union Station, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες άνθρωποι για την παρέλαση νίκης του Super Bowl.

Τρεις ύποπτοι βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας. Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει το συγκεντρωμένο πλήθος να ακινητοποιεί έναν εκ των δραστών.

