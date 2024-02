Ο (μη) πρωτότυπος χαιρετισμός της ΕΚΤ για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Με ένα ποίημα στα αγγλικά και με «ομοιοκαταληξία» για τον στόχο του 2% στον πληθωρισμό, τίμησε η ΕΚΤ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γράφει η ΕΚΤ :

«Roses are red, Violets are blue. We’re nearing our target And we will reach 2» (Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα / Οι βιολέτες είναι μπλε / Πλησιάζουμε στο στόχο μας / Και θα φτάσουμε στο 2).

Το ποίημα δεν είναι και τόσο πρωτότυπο καθώς η ΕΚΤ είχε και πέρυσι δημοσιεύσει για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ένα παρόμοιο ποίημα, όταν τέτοια εποχή ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ήταν περίπου 9%.

Το περυσινό ποίημα της ΕΚΤ για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έλεγε:

«Roses are red/Violets are blue/ We will stay the course And return inflation to 2» (Τα τριαντάφυλλα είναι κόκκινα / Οι βιολέτες είναι μπλε / Θα παραμείνουμε στην πορεία μας / Και θα επιστρέψουμε στο 2).

Τον Ιανουάριο, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, πολύ κάτω από την ιστορική κορύφωση του 10,6% τον Οκτώβριο του 2022, αλλά ακόμη πάνω από τον στόχο του 2%.