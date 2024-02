Ιράν: Εκρήξεις σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου

Ζημιές στον κεντρικό αγωγό που μεταφέρει φυσικό αέριο από το νότιο προς το βόρειο Ιράν προκάλεσαν δύο εκρήξεις κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Τετάρτη, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο για «δολιοφθορά και τρομοκρατία».

Οι αρχές του Ιράν διέψευσαν αναφορές ότι οι εκρήξεις προκάλεσαν διακοπές στη ροή φυσικού αερίου σε βιομηχανίες και γραφεία σε ορισμένες επαρχίες, όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Σε δήλωσή του, ο Ιρανός υπουργός Πετρελαίου Τζαβάντ Ουουζί ανέφερε -σύμφωνα με το Reuters- ότι διακοπές στην παροχή φυσικού αερίου έχουν σημειωθεί μόνο σε μερικά χωριά, ενώ πρόσθεσε ότι θα αποκατασταθούν μέσα στην ημέρα.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις.

Τον Δεκέμβριο, το Ιράν εκτέλεσε πέντε άτομα τα οποία κατηγόρησε για σαμποτάζ με διασυνδέσεις με την υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ του Ισραήλ.

Two explosions along Iran's main south-north gas pipeline network were caused by ‘terrorist acts of sabotage,’ Oil Minister Javad Owji said https://t.co/9aaLZr6ch1 pic.twitter.com/pwOUB1pIQ6

— Reuters (@Reuters) February 14, 2024