Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία λέει ότι κατέστρεψε ρωσικό πολεμικό πλοίο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν το μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο Caesar Kunikov στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά της Κριμαίας.

Νωρίτερα o ουκρανικός ιστότοπος Ukrainska Pravda είχε μεταδώσει ότι ουκρανικά θαλάσσια drones έπληξαν και προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλο ρωσικό αποβατικό πλοίο ανοιχτά της κατεχόμενης από τη Ρωσία Κριμαίας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Ωστόσο νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε έξι ουκρανικά drones πάνω από τα ύδατα της Μαύρης Θάλασσας.

#UPDATE Ukraine says it has destroyed another Russian warship in the Black Sea, a key battleground of the nearly two-year war.

Ukraine's military says its forces "destroyed" the Russian landing ship, the Caesar Kunikov. Moscow separately says it has downed six Ukrainian drones… pic.twitter.com/9E1wI6GkuT

— AFP News Agency (@AFP) February 14, 2024