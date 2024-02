«Δεν υπάρχει τούνελ αρκετά βαθύ για να κρυφτεί»: Βίντεο με τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ

Παγιδευμένος σε τούνελ κάτω από τη Γάζα βρίσκεται σύμφωνα με το Ισραήλ ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ.

Σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), αναφέρουν ότι εντοπίστηκε ο Σινουάρ να τρέχει και να κρύβεται στο υπόγειο τρομοκρατικό δίκτυο σηράγγων την ώρα που οι άμαχοι της Γάζας υποφέρουν υπό το καθεστώς τρομοκρατίας της Χαμάς.

Στο βίντεο ο άνδρας που προσδιορίζεται ως ο Γιαχία Σινουάρ προχωράει με την πλάτη στραμμένη στο φακό, κρατώντας μία τσάντα. Δεν διακρίνεται το πρόσωπό του. «Δεν υπάρχει τούνελ αρκετά βαθύ για να κρυφτεί» προειδοποιούν οι IDF στην ανάρτησή τους στο Χ (πρώην Twitter).

Spotted: Yahya Sinwar running away and hiding in his underground terrorist tunnel network as Gazan civilians suffer above ground under the rule of Hamas terrorism.

There is no tunnel deep enough for him to hide in. pic.twitter.com/KLjisBFq1f

— Israel Defense Forces (@IDF) February 13, 2024