Σεισμός 6,1 ρίχτερ στη Χιλή

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,1 βαθμών καταγράφτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στην κεντρική Χιλή, στον νομό Ατακάμα, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κάπου 123 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Λα Σερένα και το εστιακό βάθος ήταν 30 χιλιόμετρα, κατά το EMSC.

Η δόνηση έγινε έντονα αισθητή σε μεγάλο μέρος της χώρας. Δεν έχουν ωστόσο μέχρι στιγμής αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή θύματα.

#Earthquake (#sismo) possibly felt 8 sec ago in #Chile (detected from @SismoDetector). Felt it? Tell us via:

— EMSC (@LastQuake) February 14, 2024