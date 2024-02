ΗΠΑ: Χειμερινή καταιγίδα σαρώνει τις βορειοανατολικές Πολιτείες

Αντιμέτωπες με μια ταχέως εξελισσόμενη χειμερινή καταιγίδα είναι οι βορειοανατολικές ΗΠΑ σήμερα, με αποτέλεσμα να πλήττονται από ισχυρές χιονοπτώσεις. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει προβλήματα στις μετακινήσεις εκατομμυρίων Αμερικανών, κλείνοντας σχολεία και σπέρνοντας το χάος στις αερομεταφορές σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους, από το βορειοανατολικό τμήμα της Δυτικής Βιρτζίνια έως τη Νέα Αγγλία, οι αρχές απηύθυναν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, την ώρα που η χειμερινή καταιγίδα σάρωσε τμήματα της περιοχής όπου το ύψος του χιονιού έφθασε τα 15 εκατοστά κατά τη διάρκεια της νύχτας, έγινε γνωστό από την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης η βροχή μετατράπηκε σε χιόνι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αμερικανική μεγαλούπολη αναμένεται να δεχτεί τουλάχιστον 17 εκατοστά χιόνι κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθιστώντας την κυκλοφορία στους δρόμους επικίνδυνη.

It's a snow day in New York City as a major winter storm brings several inches of snow to millions in the Northeast.⁣ 🌨️ #NYwx pic.twitter.com/blryk6qyMd

— AccuWeather (@accuweather) February 13, 2024