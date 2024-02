Κατήγγειλε τον… εαυτό του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Καταγγελία εις βάρος του… εαυτού του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ υπέβαλε τηλεφωνικά ένας άνδρας στο Βόρειο Γιορκσάιρ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις αρχές τελικώς να τον συλλαμβάνουν έπειτα από αλκοτέστ.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, έλαβε μια κλήση λίγο πριν το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν άνδρα που είπε ότι «οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν ήξερε τι κάνει».

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, είπε στο τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας πού ακριβώς βρισκόταν, καθώς και ότι πέρασε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο.

Σύμφωνα με τον Guardian, αστυνομικοί που κλήθηκαν να μεταβούν στο σημείο εντόπισαν το όχημά του, ένα μαύρο βαν, 15 λεπτά μετά το τηλεφώνημα του οδηγού.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, σύμφωνα με το οποίο είχε υπερβεί κατά τρεις φορές το νόμιμο όριο.

Ο άνδρας τελικώς συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Man calls the police to report that HE is a drink driver!

Well it’s not every day that this happens… a suspected drink driver dobs themselves in to the police.

We caught up with the caller and he was arrested within 15 minutes.

See the story here https://t.co/vB7mPcY51Y pic.twitter.com/U76zXH9XxW

— North Yorkshire Police (@NYorksPolice) February 12, 2024