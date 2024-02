Τουρκία: Εγκρίθηκε η πώληση των F-16 από το αμερικανικό Κογκρέσο

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τζεφ Φλέικ, με ανάρτησή του στο Χ αναφέρεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Κογκρέσο και την έγκριση της πώλησης των αεροσκαφών F16 στην Τουρκία.

Η προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή ενστάσεων στο επίσημο αίτημα της κυβέρνησης για την πώληση στην Τουρκία 40 νέων μαχητικών και κιτ αναβαθμίσεων και εξοπλισμού για 79 αεροσκάφη του υφιστάμενου τουρκικού στόλου F-16 έληξε χωρίς εμπόδια.

Kudos to the US Congress for approving this F-16 sale on a bipartisan basis. This is good for our security and for the security of our allies. https://t.co/3tX49MoFrj

— Jeff Flake (@JeffFlake) February 11, 2024