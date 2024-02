Συνομιλία Μακρόν με Ζελένσκι: Στο επίκεντρο οι εξοπλιστικές ανάγκες της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία για την κατάσταση στο μέτωπο και τις «ανάγκες της Ουκρανίας» σε όπλα και πυρομαχικά είχαν οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Ουκρανίας Εμανουέλ Μακρόν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μιλήσαμε για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης και τις ανάγκες της Ουκρανίας στο θέμα της άμυνας, που περιλαμβάνουν drones, όπλα πυροβολικού και πυρομαχικά, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αντιαεροπορικά συστήματα», έγραψε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Χ.

I spoke with @EmmanuelMacron and thanked him and the French people for their unwavering support.

A very positive and focused call, which is exactly what is required right now.

