Ζ. Μπορέλ: «Ανησυχητικό» το σχέδιο επίθεσης στη Ράφα

Για «ανησυχητικό» σχέδιο επίθεσης στη Ράφα, το τελευταίο καταφύγιο των εκτοπισμένων από τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, έκανε λόγο ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Ράφα είναι ανησυχητικές», τόνισε ο Μπορέλ στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι «αυτό θα έχει καταστροφικές συνέπειες, επιδεινώνοντας μια ήδη οικτρή ανθρωπιστική κατάσταση και έναν αβάσταχτο απολογισμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων».

1.4 million Palestinians are currently in #Rafah without safe place to go, facing starvation.

Reports of an Israeli military offensive on Rafah are alarming. It would have catastrophic consequences worsening the already dire humanitarian situation & the unbearable civilian toll.

