Γεωργία: 4 νεκροί από πυροβολισμούς σε αγορά

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε αγορά στην πόλη Ρουστάβι της Γεωργίας, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Ο ένοπλος συνελήφθη, ενώ ένα από τα θύματα ήταν θείος του δράστη και ο τραυματίας είναι ξάδελφός του.

