Φερχόφστατ: Κυρώσεις στον Tucker Carlson, είναι «παπαγαλάκι» του Πούτιν

Την σφοδρή αντίδραση του Γκι Φερχόφστατ, ηγέτη της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, προκαλεί η συνέντευξη που πήρε ο Tucker Carlson από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και η οποία «θα μεταδοθεί σύντομα».

Θα γίνει ο πρώτος Αμερικανός δημοσιογράφος που θα πάρει συνέντευξη από τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

The real journalists in Russia are in jail or had to flee !

Carlson is Putin’s mouthpiece and an enemy of everything the US stands for — no more, no less.https://t.co/Nu58d6mnXD

