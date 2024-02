Ισραήλ: «Όχι» Νετανιάχου στο σχέδιο εκεχειρίας της Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε τους προτεινόμενους όρους της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι μια «ολοκληρωτική νίκη» για τη χώρα του είναι εφικτή εντός των επομένων μηνών.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς «δεν οδηγούν πουθενά», ενώ χαρακτήρισε «περίεργα» τα αιτήματά της.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επανέλαβε τους στόχους του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα:

Είπε, επιπλέον, σύμφωνα με τους Times of Israel, ότι μετά τη Χαν Γιουνίς, ο στρατός του Ισραήλ είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει επιχείρηση στη Ράφα.

«Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος» επέμεινε, τονίζοντας ότι θα ήταν καταστροφή μια παράδοση του Ισραήλ στα αιτήματα της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η ήττα της Χαμάς θα είναι η «νίκη για όλο τον ελεύθερο κόσμο» και δεσμεύθηκε ότι η επιστροφή των ομήρων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη στρατιωτική πίεση θα αυξήσει τις πιθανότητες απελευθέρωσης των αιχμαλώτων.

«Η ‘επόμενη μέρα’ είναι η μέρα μετά τη Χαμάς» πρόσθεσε, λέγοντας μόνο ότι το Ισραήλ μπορεί να διασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Νωρίτερα, Αιγύπτιος αξιωματούχος ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι την Πέμπτη επρόκειτο να ξεκινήσει νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Κάιρο, υπό την αιγίδα της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Η Χαμάς συμφώνησε για τη διεξαγωγή των συνομιλιών με το Ισραήλ, με στόχο «την κατάπαυση του πυρός, τον τερματισμό του πολέμου και μια συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων», δήλωσε παλαιστινιακή πηγή στο AFP.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος αξιωματούχος είπε ότι το Κάιρο προτρέπει «και τα δύο μέρη να δείξουν την απαραίτητη ευελιξία» για να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα.

#BREAKING New round of Gaza negotiations to start Thursday in Cairo: Egyptian source pic.twitter.com/g8XOz1Rwzf

— AFP News Agency (@AFP) February 7, 2024