Γάζα: Νέος γύρος διαπραγματεύσεων στο Κάιρο από την Πέμπτη

Νέος γύρος διαπραγματεύσεων με στόχο την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Λωρίδα της Γάζας ξεκινά την Πέμπτη στο Κάιρο, σύμφωνα με Αιγύπτιο αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Κατά την ίδια πηγή, του νέου διαπραγματεύσεων ηγούνται η Αίγυπτος και το Κατάρ.

Η Χαμάς συμφώνησε για τη διεξαγωγή των συνομιλιών με το Ισραήλ, με στόχο «την κατάπαυση του πυρός, τον τερματισμό του πολέμου και μια συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων», δήλωσε παλαιστινιακή πηγή στο AFP.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος αξιωματούχος είπε ότι το Κάιρο προτρέπει «και τα δύο μέρη να δείξουν την απαραίτητη ευελιξία» για να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα.

