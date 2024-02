Ιαπωνία: Τουλάχιστον 10 φάλαινες παγιδεύτηκαν σε θαλάσσιους πάγους

Ένα κοπάδι από τουλάχιστον 10 φάλαινες-δολοφόνους φαίνεται να έχει παγιδευτεί από τους θαλάσσιους πάγους στα ανοικτά του βόρειου νησιού Χοκάιντο της Ιαπωνίας, μετέδωσε την Τρίτη το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Αξιωματούχοι από την παράκτια πόλη Ραούσου δήλωσαν ότι δεν έχουν τρόπο να διασώσουν τις όρκες, οι οποίες εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από έναν τοπικό ψαρά, μετέδωσε το NHK.

“Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να περιμένουμε να σπάσει ο πάγος και να διαφύγουν με αυτόν τον τρόπο”, δήλωσε αξιωματούχος του Ραούσου στην NHK.

Ένας ντόπιος ψαράς επικοινώνησε το πρωί της Τρίτης με τον σταθμό της ακτοφυλακής του Ραούσου για να αναφέρει ότι είδε μια φάλαινα-δολοφόνο κολλημένη από τον πάγο να παρασύρεται όχι μακριά από την ακτή, μετέδωσε η NHK επικαλούμενη την τοπική ακτοφυλακή.

