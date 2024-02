Γάζα: «Νεκρός ένας στους πέντε ομήρους»

Περισσότερο από το ένα πέμπτο των εναπομεινάντων Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς στη Γάζα είναι νεκροί, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, οι οποίοι επικαλούνται πηγές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Βάσει των πηγών που επικαλούνται οι ΝΥΤ, ο στρατός του Ισραήλ εκτιμά ότι τουλάχιστον 32 από τους 136 ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, είναι νεκροί.

