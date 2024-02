Ινδία: 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 80 τραυματίστηκαν από πολύ ισχυρή έκρηξη, η οποία σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην πολιτεία Μαντνιά Πραντές της Ινδίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Χάρντα της Μαντνιά Πραντές, με τις φλόγες να φτάνουν σε μεγάλο ύψος.

Ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες φέρεται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς και τη διάσωση εγκλωβισμένων.

#UPDATE At least eight people died and 80 were injured Tuesday in a giant explosion at a firework factory in India that saw balls of flames soar into the sky, officials said.https://t.co/JYOLJWFfKe

— AFP News Agency (@AFP) February 6, 2024