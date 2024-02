Ερυθρά Θάλασσα: Νέες επιθέσεις των Χούθι – Μικρές ζημιές σε πλοίο

Ελαφριές ζημιές προκλήθηκαν σε πλοίο που έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Χοντέιντα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, από νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, δήλωσε ότι εκτοξεύθηκαν πύραυλοι κατά του Morning Tide και του Star Nasia, λέγοντας ότι τα πλοία, με σημαία Μπαρμπέιντος και Νήσων Μάρσαλ αντίστοιχα, ήταν ένα βρετανικό και ένα αμερικανικό σκάφος.

Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ασφάλειας, εξειδικευμένης στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, Ambrey, το εμπορικό σκάφος Morning Tide με σημαία Μπαρμπέιντος που ανήκει σε βρετανική εταιρεία υπέστη μικρές ζημιές από drone, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το πλοίο έκανε ελιγμούς για να αποφύγει την επίθεση και συνέχισε το ταξίδι του, ανέφερε η Ambrey.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Morning Tide, Furadino Shipping, δήλωσε στο Reuters ότι το σκάφος πλέει χωρίς πρόβλημα, ωστόσο δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Η υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKMTO) ανέφερε αμέσως μετά τα μεσάνυχτα (ώρα GMT, 02.00 ώρα Ελλάδας) ότι έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία βλήμα εκτοξεύθηκε κατά της αριστερής πλευράς σκάφους που βρίσκεται 57 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντέιντα και ότι ένα μικρός σκάφος εθεάθη σε κοντινή απόσταση. Το βλήμα πέρασε πάνω από το κατάστρωμα και προκάλεσε μικρή ζημιά στα παράθυρα της γέφυρας, αλλά το σκάφος και το πλήρωμα είναι ασφαλή και συνέχισαν τον προγραμματισμένο πλου, σύμφωνα με την UKMTO.

Houthis fire missiles at two ships in the Red Sea, one sustains minor damage https://t.co/80t7QLc0fe pic.twitter.com/DhG6jzYCPe

— Reuters World (@ReutersWorld) February 6, 2024