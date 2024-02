Μπορέλ: Για 4η φορά στο Κίεβο από την έναρξη του πολέμου

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ έφθασε στο Κίεβο για τέταρτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο 2022, για να υπογραμμίσει την «ακλόνητη υποστήριξη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία.

Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia’s full scale invasion.

Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine – on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 6, 2024