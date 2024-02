Τουρκία: Οι πληγές παραμένουν ανοικτές, έναν χρόνο μετά τα 7,8 Ρίχτερ

Ανοικτές παραμένουν οι πληγές στη νοτιοανατολική Τουρκία, έναν χρόνο μετά τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, την πιο φονική καταστροφή στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

Η μεγέθους 7,8 βαθμών δόνηση, καθώς και έναν σεισμός 7,6 Ρίχτερ που ακολούθησε την ίδια ημέρα, ισοπέδωσαν πόλεις και χωριά στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας, αλλά και στη γειτονική Συρία. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Τουρκία και σχεδόν 6.000 στη Συρία, ενώ εκατομμύρια έμειναν άστεγοι.

Ορισμένοι ακόμη αναζητούν τα ίχνη των αγαπημένων τους που χάθηκαν στον σεισμό, αλλά και ένα μέρος να μείνουν. Σύμφωνα με το Reuters, 140 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Κατά την ίδια πηγή, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μια αγρυπνία για τη συμπλήρωση ενός έτους μετά τα 7,8 Ρίχτερ, με πολλούς εξ αυτών να καταλογίζουν αμέλεια στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Στην επαρχία Χατάι, η οποία επλήγη περισσότερο, πολίτες στη διάρκεια της αγρυπνίας κάλεσαν την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές να παραιτηθούν και ζήτησαν να μην εμφανιστούν επίσημοι στην τελετή μνήμης, ενώ αποδοκίμασαν ομιλίες.

Στην κεντρική πλατεία της πόλης Χατάι, στην ομώνυμη επαρχία, ορισμένοι φώναζαν «Μπορεί κανείς να ακούσει τη φωνή μου;» καθώς μιλούσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Το σύνθημα αναφέρεται στις φωνές που ακούγονταν κάτω από τα συντρίμμια, καθώς άνθρωποι περίμεναν για μέρες να φθάσει βοήθεια. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι πολλοί άνθρωποι πέθαναν όχι επειδή κατέρρευσαν τα κτήρια, αλλά μάλλον επειδή παρέμειναν για μέρες παγιδευμένοι στα συντρίμμια, μέσα στο κρύο.

Μετά την αγρυπνία, άνθρωποι έριξαν λουλούδια στον ποταμό Ορόντη. Η Μερβέ Γκιουρσέλ, η οποία έχασε τη θεία της, το σύζυγο της θείας της και τα ξαδέλφια της στο σεισμό, φώναζε τα ονόματά τους ρίχνοντας για καθέναν τους ένα γαρύφαλλο στο νερό. «Κανένας δεν ήταν με αυτούς τους ανθρώπους την ημέρα εκείνη. Ο πόνος αυτών των ανθρώπων είναι ότι δεν μπόρεσε να ακουστεί η φωνή τους», είπε στο Reuters.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο πόνος της απώλειας από τους σεισμούς είναι τώρα τόσο νωπός όσο ήταν πριν από έναν χρόνο και πως η κυβέρνησή του κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την «καταστροφή του αιώνα».

Ωστόσο η κάτοικος του Χατάι, Νουρούλ Σαμπάχ Ακσού, δήλωσε στο Reuters πως η κυβέρνηση άφησε τους πολίτες να πεθάνουν: «Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν εδώ. Πού ήταν αυτοί; Γιατί εγκατέλειψαν με αυτόν τον τρόπο το Χατάι; Γιατί μας ξέχασαν;».

